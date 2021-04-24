Иерусалим, , 00:44 — REGNUM Три ракеты были запущены с территории сектора Газа по территории Израиля, сообщает пресс-служба израильских вооруженных сил.

«Три ракеты были выпущены из сектора Газа, одна из них перехвачена системой ПВО «Железный купол», — говорится в сообщении.

В Армии обороны Израиля уточнили, что остальные две ракеты взорвались возле забора на границе с сектором. Ранее сообщалось, что в приграничном районе сработали сирены воздушной тревоги.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля территорию Израиля обстреляли ракетами из сектора Газа. На израильскую территорию упала одна ракета, информации о пострадавших не поступало.

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