Белград, , 01:40 — REGNUM Сербия и Международный валютный фонд 23 апреля договорились о новом консультативном соглашении, которое должно быть подписано к середине 2021 года. Новая договоренность не будет включать финансовую поддержку, будет носить исключительно консультативный характер и продлится два с половиной года. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Министр финансов Сербии Синиша Мали провел заключительную встречу с представителями миссии Международного валютного фонда во главе с главой миссии Яном Кесом Мартейном и в рамках консультаций по статье IV Устава МВФ. На встрече также приняли участие представители Национального банка Сербии.

«Более быстрый и устойчивый рост в среднесрочной перспективе потребует улучшения бизнес-среды, установления верховенства права, эффективности государственных предприятий и экологической политики», — указали представители МВФ.

Министр Синиша Мали отметил, что наиболее важной целью нового соглашения будет сохранение достигнутых результатов, а также продолжение важных структурных реформ, чтобы Сербия могла достичь еще более высоких темпов экономического роста.