Анкара, , 03:48 — REGNUM Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын 23 апреля провел телефонный разговор с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah.

Раннее в ходе телефонного разговора между президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом США Джо Байденом были подробно рассмотрены региональные вопросы. Так ходе встречи Калана и Салливана было выражено удовлетворение тем, что два лидера приняли решение встретиться на июньском саммите НАТО.

Калын заявил, что, несмотря на существующие разногласия, в рамках взаимного уважения в отношениях между Турцией и США необходимо уделять приоритетное внимание общим и стратегическим интересам.