Анкара, 24 апреля, 2021, 03:47 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 23 апреля провел телефонную беседу с президентом США Джо Байденом. Джо Байден отверг возражения Турции и выразил готовность признать геноцид армян. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

Солдаты у свлки останков жертв геноцида в армянской деревне Шейхалан во время Первой Мировой Войны. 1918

В ходе встречи была озвучена важность сотрудничества и выстраивания конструктивных двусторонних отношений. Два лидера договорились провести встречу в июне на саммите НАТО для обсуждения региональных вопросов.

Лидеры согласились с необходимостью расширять сотрудничество на основе взаимных интересов. Они отметили стратегический характер двусторонних отношений и важность совместной работы. Президент Эрдоган заявил, что решение таких вопросов, как присутствие ФЕТО в США и поддержка Вашингтоном Рабочей партии Курдистана в Сирии, важно для выведения турецко-американских отношений на более продвинутый уровень.