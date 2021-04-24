Нижний Новгород, , 00:17 — REGNUM Нижегородская область является весьма перспективным направлением для туризма. Об этом заявил зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко, выступая на совещании, посвященном подготовке к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода.

По словам высокопоставленного чиновника, предстоящий юбилей столицы Приволжья позволит привлечь в регион еще больше туристов как из других регионов России, так и из-за рубежа.

Вице-премьер-министр отметил, что подготовка к празднованию находится в самой активной фазе, и потому крайне важно не снижать ее темпов.

«Реставрация кремля, объектов культурного наследия, реконструкция дорожной сети позволят преобразить не только исторический центр, но и обновить инфраструктуру, благоустроить основные городские локации, создать для жителей комфортную культурную и социальную среду», — подчеркнул он.