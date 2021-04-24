Анкара, , 01:41 — REGNUM Армянский патриарх Турции Сахак Машалян на пресс-конференции 23 апреля прокомментировал обвинения в адрес Анкары в геноциде армян. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

«Нам грустно видеть, что некоторыми странами эти события используются в политических целях» , — заявил он.

По его словам, напряженность, вызванная вспышкой бурных дискуссий в парламенте в течение 10 лет, не служит сближению двух народов, а, наоборот, порождает враждебные настроения, что приводит к невозможности достичь примирения двух сторон.

«Сначала должны быть возведены мосты дружбы и искренности. Оценка исторических событий в такой атмосфере будет гораздо более конструктивной. Желательно, чтобы страны внесли значимый вклад в этом направлении», — отметил он.

Машалян выразил желание установить мир, дружбу и гармонию между турками и армянами.

«Мы будем рассматривать события 106 летней давности, как горькое исключение из 1000-летней общей истории, и продвигать скорейшее восстановление отношений», — подчеркнул Машалян.