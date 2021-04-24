Вашингтон, 24 апреля, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Предложение президента США Джо Байдена о повышении налога для богатых привело к волне продаж ценных активов, что, в свою очередь, спровоцировало падение криптовалюты биткоина. Об этом сообщает 23 апреля CNBC со ссылкой на данные CoinMarketCap.

(сс) Andre Francois Биткойн

Согласно последней информации, биткоин упал на 11% за сутки, и одна единица криптовалюты начала стоить $48,4 тыс. С марта биткоин торговался выше $50 тыс. за единицу.

Отмечается, что заявление американского президента снизило совокупную стоимость мирового рынка криптовалюты на $200 млрд. Однако руководитель отдела развития криптовалютной биржи Luno Виджай Айяр не считает ситуацию непоправимой и рассматривает такую паузу как перерыв перед следующим скачком стоимости биткоина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 23 апреля Байден заявил, что планирует поднять налоги на 39,6% для граждан США, зарабатывающих больше $400 тысяч в год. Глава государства пояснил, что пришло время для того, чтобы богатые выполняли свою долю существующих экономических обязанностей.

Байден добавил, что облагать дополнительными налогами предприятия, зарабатывающие «огромные суммы», является разумным решением. При этом президент заметил, что новых налогов для тех, кто зарабатывает меньше $400 тыс., вводиться не будет.