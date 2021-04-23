Скопье, , 23:52 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 23 апреля сообщили, что за сутки в результате исследования 2841 образца в стране выявили 489 носителей коронавируса. Еще 905 человек выздоровели.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 149 710 случаев заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 4628 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

За последние сутки в стране скончались 33 пациента с диагнозом COVID-19. 127 139 пациентов выздоровели. Днем ранее скончались 39 человек. Лечение в Северной Македонии проходят 17 943 человека.

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В стране продолжает действовать строгий масочный режим. Работа отелей и ресторанов запрещена полностью. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по всей стране введен комендантский час. Прибывающие из Африки помещаются на обязательный карантин.

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