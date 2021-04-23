Вашингтон, , 23:49 — REGNUM Вооруженные силы США оставили недалеко от Афганистана авианосец и направили в этот регион стратегические бомбардировщики, сообщил 23 апреля на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

По его словам, такие меры приняты для того, чтобы защитить американские войска в процессе их вывода из Афганистана.

«Министр обороны Остин… одобрил продление пребывания авианосца «Эйзенхауэр» в зоне ответственности Центрального командования на определенный период времени. Он также одобрил направление в регион стратегических бомбардировщиков», — сказал Кирби.

При этом он уточнил, что два стратегических бомбардировщика B-52 уже передислоцированы в регион.

«Возможно также увеличение числа наземных войск и вспомогательных структур, не только с целью защиты войск, но и для решения задач логистики», — добавил Кирби.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Белый дом объявил о намерении начать вывод войск США из Афганистана в апреле текущего года и завершить этот процесс до 11 сентября.

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