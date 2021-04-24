Вашингтон, , 08:47 — REGNUM Ученые не обнаружили случаев тромбоза, спровоцированных применением вакцин вакцин Pfizer и Moderna, сообщает 23 апреля CNN со ссылкой на данный Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

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Специалисты изучили 2,7 млн случаев вакцинации Pfizer/BioNTech и 2,5 млн Moderna начиная с 17 апреля. Было обнаружено 10 пациентов с тромбозом, который объясняется медицинской историей самих пациентов.

Напомним, ранее Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) установило возможную связь вакцинации AstraZeneca «с очень редкими случаями образования тромбов в сочетании с низким уровнем тромбоцитов», но при этом настаивает, что баланс между выгодой и риском остается «положительным».

Тромбоз также был обнаружен у некоторых пациентов вакцинированных препаратом Johnson & Johnson.