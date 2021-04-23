Оттава, , 23:30 — REGNUM Сегодня, 23 апреля, агент нападающего «Оттавы Сенаторз» Артема Анисимова Тодд Даймонд опроверг появившуюся в СМИ информацию о возвращении его клиента в «Локомотив» по окончании текущего сезона НХЛ.

«Анисимов хочет остаться в НХЛ и сфокусирован на выступлении за океаном», — приводит слова агента журналист Эллиотт Фридман.

Напомним, что текущее соглашение Анисимова с «Оттавой» истекает по окончанию нынешнего сезона. Россиянин принял участие в 18 матчах регулярного чемпионата и набрал в них 8 (2+6) очков.

Артем Анисимов является воспитанником ярославской хоккейной школы. В 2007 году россиянин перешел в «Рейнджерс».