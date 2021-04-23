Сыктывкар, 23 апреля 2021, 23:22 — REGNUM Власти Сыктывкара решили порадовать горожан салютом в День Победы, несмотря на антиковидные ограничения.
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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города, залпы стартуют 9 мая в 22.00 мск. Салют также запустят в Эжвинском районе столицы Коми.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти коми приняли решение отказаться от очного проведения акции «Бессмертный полк» из-за ситуации с заболеваемостью COVID-19. Режим повышенной готовности продлен в республике до конца мая.