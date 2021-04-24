Нью-Хэмпшир, , 08:42 — REGNUM Республиканская партия штата Нью-Хэмпшир обвинила демократа и вице-президента США Камалу Харрис в том, что она посетила «не ту границу», когда направилась в штат с официальным визитом. Об этом 23 апреля сообщает Fox News.

«Добро пожаловать на #нетуграницу! В то время как вы проделали путь в 2300 миль от Эль-Пасо, вы бы лучше помогли нашей стране совершив официальный визит на южную границу, а не проделывая эту кампанию (для Хассан)», — сообщает партия Республиканцев в своем Twitter.

Харрис раскритиковали за то, что она отправилась поддерживать представителя от Демократической партии Мегги Хассан, которой, как ожидается, в 2022 году предстоят не легкие выборы в Нью-Хэмпшере.

Многие не довольны тем, что Харрис до сих пор не посетила и даже не запланировала визит в Техас, где находится американо-мексиканская граница. В данный момент губернаторы Техаса и Аризоны объявили Чрезвычайное положение в регионе по причине ошеломляющего роста нелегальной иммиграции. Губернаторы призвали федеральное правительство прийти на помощь, но никакого ответа не получили.

Как сообщало ИА REGNUM, предварительные данные таможенной и пограничной службы (CBP) показывают, что США сталкиваются с 15-летним рекордом количества задержанных на границе мигрантов.