Рим, , 22:45 — REGNUM Из опубликованного в пятницу, 23 апреля, в официальном издании правительства Италии текста декрета о смягчении антикоронавирусных ограничений исчез ранее согласованный пункт о праве торговых центров вновь работать по выходным.

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Никакого объяснения от правительства пока не последовало. Некоторые представители правящей коалиции, в том числе лидер «Лиги» Маттео Сальвини, уже выразили свое удивление таким способом редактирования согласованных документов.

По данным на 23 апреля, в Италии умерли 118 699 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 342 (днем ранее — на 360). Число подтвержденных носителей выросло на 14 761 (днем ранее — на 16 232). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 935 703 — более 6,5% населения страны. В настоящее время заражены 465 543 человека — на 6653 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 4 962 725 человек, что составляет 8,24% населения Италии.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией. Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года.