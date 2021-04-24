24 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 02:22 — REGNUM Решение осуждённого блогера Алексея Навального прекратить голодовку вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Авторы популярных блогов поделились своими мнениями по этому поводу 23 апреля в Telegram.

Эжен Делакруа. Шильонский Узник. 1834

Многие принялись тут же иронизировать над решением блогера-уголовника. По их мнению, «оппозиционер» склонил свою голову перед возможностью набить себе брюхо, нежели помучаться за своё дело.

«Голодовка была последним шансом хоть как-то изменить ситуацию. Но… запах жареной курочки оказался сильнее политической воли», — пишет автор канала.

Николай Ярошенко. Заключенный. 1878

Военный обозреватель Игорь Коротченко пришёл к выводу, что решение Навального было связано с разочарованием из-за слишком жидких протестов в его поддержку на территории России.

«Слился протест — слились и ожидания, что им можно воспользоваться. Навальный выходит из состояния голодовки — количество протестующих оказалось слишком малым», — отметил Коротченко.

Блогер и журналист Леся Рябцева отметила, что Навальный счёл нужным отменить голодовку сразу же после того, как президент России Владимир Путин выступил перед Федеральным собранием со своим посланием. Получается, что целью сидельца стало привлечение внимание к своей персоне, чтобы подгадить главе государства.

Посадка (Алексей Навальный) Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Навальный прекратил голодовку, как все и ожидали, ровно после послания ВВП и прошедших протестов. Строго по методичке, не доводя до инфаркта, и чем там нас ещё пугали его сторонники, которые вбрасывали якобы ужасные результаты анализов крови. Уже прям то же было не раз: и с Савченко, и с Сенцовым. Навальный — демагог, не больше, не меньше. Даже нормально доголодать не смог. Шалость ака манипуляция не удалась», — считает Рябцева.

Публицист Илиас Меркури указал, что люди, которые вышли на незаконные акции протеста в поддержку Навального, были обмануты их кумиром. Автор канала считает, что блогер-уголовник специально не стал оповещать своих сторонников о том, что его здоровье в порядке, и что за ним следят врачи, а значит, бить тревогу не надо.

«Навальный в своём сопливом посте, кроме заявления о выходе из «голодовки», сообщил сторонникам, что ещё до митинга врачи у него были, анализы брали. Этим же врачам он доверяет. Но отправку людей на несанкционированную акцию под дубинки 21-го не отменил. Хочу ещё напомнить, что никто из ранее упомянутых персонажей не рассказал, что грозит простым донатерам после 27 числа, когда ФБК (иностранный агент) будет признан экстремистской организацией. И это не случайно — нужны новые «жертвы режима», раз идея бросить наивных сторонников под дубинки не сработала», — предполагает публицист.

Навальный Иван Шилов © ИА REGNUM

Радиоведущий Армен Гаспарян выразил свою крайне негативную оценку того поступка, который совершил Навальный по отношению к тем, кто ему безоговорочно верит, включая детей.

«Навальный всё-таки совершенно исключительный мерзавец. Он отправил гульфикюгенд под возможные сроки за участие в несанкционированных акциях за допуск к нему врачей. Но врачи у Алекса до этого были дважды, а акцию никто не отменил. Полное презрение к собственным донатчикам. Для него они — зола», — указал Гаспарян.

А политолог Сергей Михеев отметил, что отмена голодовки говорит о том, что организация Навального будет постепенно рассыпаться, а сам «оппозиционер» не собирается попусту держать свой желудок пустым.

«Что есть в итоге? Полный провал и разгром всей структуры ФБК* (иностранный агент). Потеря сторонников, потеря доверия и, что для них самое важное, ждет их и потеря финансирования, потому что западные спонсоры едва ли готовы тратиться на заведомо провальные мероприятия», — поделился своим мнением Михеев.

Напомним, 23 апреля осуждённый блогер Алексей Навальный принял решение прекратить свою голодовку.