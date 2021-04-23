Донецк, , 22:44 — REGNUM Два человека погибли, один получил ранение в результате обстрелов территории ДНР украинскими боевиками за неделю, сообщил 23 апреля журналистам замначальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин.

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Он сообщил, что за эту неделю украинские боевики 45 раз обстреляли территорию ДНР. При этом применялась артиллерия калибров 152 и 122 мм, миномёты калибров 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатомёты различного типа, крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

Атакованы украинскими боевиками были районы 20 населённых пунктов ДНР, включая Горловку, Донецк, Ясиноватую. Под обстрелы ВСУ попал ряд прифронтовых сёл в Новоазовском районе на юге ДНР.

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