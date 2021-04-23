Суонси, Великобритания, , 22:41 — REGNUM Сегодня, 23 апреля, официальный портал Футбольной ассоциации Уэльса заявил об отстранении Райана Гиггза от поста главного тренера национальной команды.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» был обвинен в нападении на двух женщин в прошлом году. Ему предъявили обвинение за нанесение телесных повреждений своей бывшей девушке Кейт Гревилл и нападении на другую девушку в ноябре минувшего годы.

Сайт Футбольной ассоциации Уэльса сообщил, что место Гиггза на тренерском мостике сборной во время Евро-2020 займет Роберт Пейдж.

Команда Уэльса будет участвовать в группе А на Евро-2020, их соперниками будут сборные Италии, Швейцарии и Турции.