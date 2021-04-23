Дамаск, , 22:37 — REGNUM Террористы в очередной раз готовят провокации с отравляющими веществами в сирийской зоне деэскалации Идлиб, сообщил 23 апреля на брифинге заместитель начальника Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

Это планируется осуществить для того чтобы обвинить правительственные войска Сирии в применении химического оружия против мирного населения.

«На фоне принятия Организацией по запрещению химического оружия безосновательного решения об ограничении прав Сирии в ОЗХО, поступают сведения о подготовке боевиками террористической организации «Хайат Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провокации с целью обвинения правительственных войск Сирии в применении химического оружия в зоне деэскалации Идлиб», — сказал Карпов.

Он уточнил, что террористы перевозят токсичные вещества из лагеря Тель-Туна в окрестности города Идлиб и в районы Джиср-Эш-Шугур И Бдама. Там же отмечена активизация деятельности скандально известной группы «Белые каски».

«Террористы планируют использовать информацию о жертвах своих провокаций для дискредитации официального правительства Сирии», — пояснил Карпов.

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