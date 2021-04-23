Париж, , 22:35 — REGNUM Во Франции кассовый чек, автоматически выдаваемый при каждой покупке в больших магазинах, исчезнет к 1 января 2023 года. Об этом 21 апреля сообщает Le Point.

В целях борьбы с расточительством Экологический кодекс предусматривает отказ от автоматических кассовых чеков к 1 января 2023 года. Клиенты, которые захотят получить свой чек, должны будут отдельно запросить его, так как он больше не будет выдаваться при оплате автоматически.

По данным банка LCI, во Франции на печать этих чеков расходуется около 30 млрд листов бумаги каждый год, для производства которых вырубается 2,5 млн деревьев. При этом большая часть покупателей сразу же выбрасывает полученный чек.