Минск, , 22:34 — REGNUM Певец Тима Белорусских опубликовал новую песню под названием «Тебе лучше не знать». Об этом он сообщил в своём новом Instagram-аккаунте 23 апреля.

https://www.instagram.com/p/CN-4KfOnlzM/

Композиция является первой песней после ухода артиста из лейбла Kaufman. «Спасибо за то, что остаётесь со мной», — подписал пост Белорусских, обращаясь к фанатам.

Ранее суд вынес приговор по делу о наркотиках в отношении Тимы Белорусских (настоящее имя —Тимофей Морозов). Исполнитель отправлен на «домашнюю химию» (ограничение свободы) на два года.

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