Вашингтон, , 08:30 — REGNUM Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел онлайн-встречу C5+1 для глав МИД Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Об этом 23 апреля сообщается на сайте Госдепартамента Соединенных Штатов.

Формат С5+1 обеспечивает сотрудничество и координацию с, а также между, странами Центральной Азии и США.

Госсекретарь Блинкен обратил особое внимание на то, что США поддерживают независимость, суверенитет и территориальную ценность C5. Он также указал на пятилетний юбилей C5+1 и на 30-летнюю годовщину независимости союза C5 и военной поддержки США.

Блинкен и главы МИД пяти стран обсудили мирное урегулирование в Афганистане, восстановление после пандемии COVID-19 и изменение климата. Секретарь объявил о двухлетнем проекте в поддержку женского бизнеса на всей территории Центральной Азии, который проходит в рамках программы WAGE.