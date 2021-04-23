Киев, , 22:25 — REGNUM Украина готова к переговорам в любой точке Донбасса с участием Франции, Германии и России только при условии неучастия в них представителей ДНР и ЛНР, заявил 23 апреля пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Арестович.

По его словам, предлагая переговоры с участием ДНР и ЛНР, Россия «пытается их легитимизировать».

Кроме того, Арестович, заявил, что привлечение ДНР и ЛНР к таким переговорам является «ударом по Минским соглашениям».

«Украина, Россия, Франция и Германия — вот представители Нормандского формата. Никаких непризнанных республик не может быть ни в Минском, ни в Нормандском формате. А Россия пытается их легитимизировать, как Владимир Путин, который на днях обмолвился про «республики ДНР и ЛНР», чем фактически вышел из Минских соглашений… Что это за «ЛДНР» в Нормандском формате? Украинская сторона не согласна на такие условия. Мы готовы встречаться с Россией, Германией и Францией в любой точке Донбасса, в том числе на линии разграничения. Но не с «ЛДНР», — заявил Арестович.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак предложил Парижу и Берлину до 27 апреля обсудить в Донбассе вопросы перемирия на востоке Украины с участием представителей Киева, ДНР и ЛНР.

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