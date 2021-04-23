Рим, , 22:24 — REGNUM В Италии будут введены так называемые «зеленые сертификаты» («паспорта вакцинированных граждан»), соответствующий указ правительства был опубликован в пятницу, 23 апреля.

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Национальный уполномоченный по защите личных данных граждан попросил правительство внести ясность, кто будет принимать решение о выдачи этих паспортов, с какой именно целью и как будет обеспечена защита личной информации.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания идет по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца осени 2021 года предполагается привить 80% населения.

В январе-апреле 2021 года прививочная кампания идет с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критикует также и действия властей по организации процесса.

В начале марта 2021 года четверо граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. В апреле эту вакцину вновь начали использовать — для вакцинации граждан старше 65 лет и повторных прививок тем, кто получил первую прививку именно этой вакциной. Одновременно по инициативе ученых и политиков обсуждается вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», предполагается также начать ее производство в Италии.

По данным на 23 апреля, в Италии умерли 118 699 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 342 (днем ранее — на 360). Число подтвержденных носителей выросло на 14 761 (днем ранее — на 16 232). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 935 703 — более 6,5% населения страны. В настоящее время заражены 465 543 человека — на 6653 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 4 962 725 человек, что составляет 8,24% населения Италии.