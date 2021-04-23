Ижевск, , 22:21 — REGNUM В Государственном национальном театре Удмуртии состоялась торжественная церемония награждения победителей фестиваля «Театральное Приволжье». В мероприятии приняли участие полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров, глава Удмуртии Александр Бречалов, деятели культуры, педагоги, сообщает пресс-служба полпредства.

«Фестиваль «Театральное Приволжье» стал уникальным социальным и культурным явлением. Благодарю всех участников за неравнодушие, за талант, за то, что вы привносите в нашу жизнь яркие краски и эмоции», — обратился Комаров к победителям фестиваля.

В уходящем сезоне участниками фестиваля стали 416 театральных коллективов из всех 14 регионов округа: в том числе 256 школьных театров и 157 молодежных.

Бречалов отметил, что для Удмуртии — большая честь проводить церемонию награждения победителей. Он предложил сделать республику постоянной площадкой проведения «Театрального Приволжья». Комаров поддержал эту инициативу.

Завершение сезона 2020−2021 года одновременно запустило следующий сезон 2021−2022 года.

Победителем в номинации «Лучший молодежный спектакль» стал театр «Абрикосовый сад» (Чувашия) с постановкой «Страна слепых», в номинации «Лучший детский спектакль» — Образцовый театр кукол юного актера «Аленький цветочек» (Самарская область) со спектаклем «Шинель».

Лучшим спектаклем, посвященным 75-летию Победы в Великой Отечественной войне среди молодежи стала постановка «У войны не женское лицо» Народного ТЮЗа «Маска» (Марий Эл), среди детей — «В списках не значился» (Ульяновская область).

Как сообщало ИА REGNUM, c инициативой проведения фестиваля выступил лично полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров в год театра — 2019 год. В рамках фестиваля свои работы представляют детские коллективы, участникам которых от 6 до 17 лет и молодежные труппы — от 18 до 30 лет. Спектакли представляют коллективы каждого из регионов Приволжского федерального округа.