Рим, , 22:20 — REGNUM Работу сотрудников системы здравоохранения в Италии во время пандемии положительно оценивают 47,5% граждан страны, таковы данные исследования Высшей школы Святой Анны, опубликованные в пятницу, 23 апреля.

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«Недовольны» качеством обслуживания 23% граждан, остальные отметили, что имеют место и плюсы, и минусы.

В ходе проведения исследования было опрошено более 12 тысяч совершеннолетних граждан страны.

По данным на 23 апреля, в Италии умерли 118 699 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 342 (днем ранее — на 360). Число подтвержденных носителей выросло на 14 761 (днем ранее — на 16 232). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 935 703 — более 6,5% населения страны. В настоящее время заражены 465 543 человека — на 6653 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 4 962 725 человек, что составляет 8,24% населения Италии.