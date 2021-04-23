Москва, 23 апреля 2021, 22:18 — REGNUM Телеведущая Алёна Водонаева раскритиковала городскую клиническую больницу им. В. В. Виноградова, в которой проходила лечение. Она опубликовала в своём Instagram-аккаунте пост с подробностями её реабилитации.
https://www.instagram.com/p/CN__5RcpK3K/
Водонаева рассказала, что врачи поставили ей капельницу с препаратом, на который у нее была аллергия — телеведущая начала задыхаться. «Капельницу убрали. Ни один врач после этого ко мне не зашёл. ВООБЩЕ! — жалуется она, отмечая, что после этого случая медработники также не проявляли должного внимания к ней.
Ранее Алёну Водонаеву экстренно госпитализировали в реанимацию. У неё был диагностирован микроинсульт.
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