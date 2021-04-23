Париж, , 22:14 — REGNUM Во Франции более 500 тысяч или 68% медицинских работников получили как минимум одну инъекцию препарата от коронавируса. Об этом 21 апреля сообщает Le Parisien.

Во Франции вакцинация для всех профессий здравоохранения открылась с 6 февраля. В своем ежемесячном отчете от 16 марта общественное здравоохранение Франции объявило, что «44,2% медицинских работников [получили] первую дозу вакцины против COVID-19 и 24,9% получили обе дозы». При этом отчет от 13 апреля зафиксировал снижение темпов вакцинации медицинских работников — к середине апреля 68% получили первую инъекцию и только 29,2% вторую. Всего во Франции насчитывается более 500 тысяч вакцинированных работников во Франции.

К снижению темпов могли привести как логистические, так и психологические причины. Например, недоверие медицинских работников к вакцинации могло вырости в связи с обнародованием информации о случаях смерти людей от тромбоза после вакцинации препаратом AstraZeneca.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля треть записавшихся на вакцинацию препаратом AstraZeneca в городе Кале на севере Франции отказалась от вакцинации.