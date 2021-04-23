Москва, , 22:13 — REGNUM Россельхознадзор с 23 апреля вводит запрет на поставки птицеводческой продукции из Словакии, сообщает 23 апреля пресс-служба ведомства.

При этом поясняется, что такое решение было принято в связи с распространением в странах Евросоюза птичьего гриппа.

Подчеркивается, что на фоне такой неблагополучной ситуации Словакия не отвечает на российские запросы о мерах по борьбе с птичьим гриппом и не соглашается на переговоры по данному вопросу.

«Это не позволяет в полной мере убедиться в достоверности соблюдения ветслужбой Словакии требований ЕАЭС при сертификации птицеводческой продукции, отправляемой в РФ», — отмечает Россельхознадзор.

Запрещается ввоз в Россию живой птицы, инкубационных яиц, мяса птицы, готовой мясной птицеводческой продукции (за исключением товаров, подверженных обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц), кормов и кормовых добавок для птиц (за исключением кормов и кормовых добавок растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза). Транзит по территории России живой птицы также будет ограничен.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля власти Словакии заявили о высылке троих сотрудников посольства России на фоне обострения отношений между Россией и Чехией.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин запретил посольствам США и других стран нанимать сотрудников на месте