Вашингтон, 23 апреля, 2021, 22:09 — ИА Регнум. Намерение признать геноцид армян выразил американский президент Джо Байден в ходе телефонных переговоров 23 апреля с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдганом, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Карта геноцида армян 1915 года

Кроме того, главы государств условились лично встретиться в Брюсселе в июне на полях саммита НАТО.

Напомним, Анкара категорически не признаёт геноцида армян, очередная годовщина которого отмечается 24 апреля. В этот день в 1915 году прошли аресты и депортация армянской элиты Стамбула, были также депортированы армяне из турецких городов Александретта и Адана.