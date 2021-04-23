Париж, 23 апреля 2021, 22:08 — REGNUM С 24 апреля во Франции возможно будет вакцинироваться от COVID-19 вакциной Johnson & Johnson. Об этом 22 апреля сообщает Le Parisien.
Как сообщил министр здравоохранения Оливье Веран, французы старше 55 лет смогут «начиная с этой субботы» быть вакцинированы против COVID-19 препаратом Johnson & Johnson. Это четвертая вакцина, которая будет доступна на территории страны.
Франция получила первую поставку 200 тысяч доз вакцины Johnson & Johnson в конце прошлой недели, но для начала применения препарата требовалось заключение Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), которое оказалось благоприятным, несмотря на «очень редко» вызываемый препаратом тромбоз.
Читайте ранее в этом сюжете: Франция не приостановила распределение вакцины Johnson & Johnson