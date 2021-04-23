Париж, , 22:08 — REGNUM С 24 апреля во Франции возможно будет вакцинироваться от COVID-19 вакциной Johnson & Johnson. Об этом 22 апреля сообщает Le Parisien.

Как сообщил министр здравоохранения Оливье Веран, французы старше 55 лет смогут «начиная с этой субботы» быть вакцинированы против COVID-19 препаратом Johnson & Johnson. Это четвертая вакцина, которая будет доступна на территории страны.

Франция получила первую поставку 200 тысяч доз вакцины Johnson & Johnson в конце прошлой недели, но для начала применения препарата требовалось заключение Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), которое оказалось благоприятным, несмотря на «очень редко» вызываемый препаратом тромбоз.

Оливье Веран «Первые 200 тысяч вакцин будут доставлены в аптеки, врачам и медсестрам, которые могут начать предлагать их своим пациентам, начиная с этой субботы».

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