Рим, 23 апреля 2021, 22:05 — REGNUM
По данным на вечер пятницы, 23 апреля, в Италии умерли 118 699 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 342 (днем ранее — на 360), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.
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Число подтвержденных носителей выросло на 14 761 (днем ранее — на 16 232).
С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 935 703 — более 6,5% населения страны. В настоящее время заражены 465 543 человека — на 6653 меньше, чем днем ранее.
Первую и повторную прививку сделали 4 962 725 человек, что составляет 8,24% населения Италии.