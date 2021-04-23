Рим, , 22:05 — REGNUM

По данным на вечер пятницы, 23 апреля, в Италии умерли 118 699 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 342 (днем ранее — на 360), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Число подтвержденных носителей выросло на 14 761 (днем ранее — на 16 232).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 935 703 — более 6,5% населения страны. В настоящее время заражены 465 543 человека — на 6653 меньше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали 4 962 725 человек, что составляет 8,24% населения Италии.