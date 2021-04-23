Саранск, , 22:00 — REGNUM По ходатайству следствия проректор по капитальному строительству Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева заключен под стражу. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Ранее суд избрал меру пресечения в отношении соучастника, который заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в виде запрета определённых действий.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении проректора возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ («Получение взятки»). Соучастником является генеральный директор ООО «ЮК Сфера». В даче взятки подозревается глава ООО «СаранскТехПрибор».

По версии следствия, в 2017 году вуз провел аукцион на право заключения госконтракта по строительству общежития на 530 мест, исполнителем контракта по итогам аукциона стало ООО «СаранскТехПрибор». Директор компании за обеспечение заключения контракта, выполнение строительных работ и за своевременную оплату контракта передал взятку в размере 1,7 млн рублей, которая была обналичена через расчетный счет ООО «ЮК Сфера». Средства были распределены между соучастниками.

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