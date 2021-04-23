Виннипег, Канада, , 21:55 — REGNUM Сегодня, 23 апреля, «Виннипег» на своем официальном сайте сообщил о вызове в основной состав команды голкипера «Манитобы» Михаила Бердина.

Российский голкипер может принять участие в одном из следующих матчей команды. Он попал в список игроков, которые отправились на выездную серию команды, но не записаны в основной состав. Бердин сможет выйти на лед в случае, если с основным и запасным вратарями команды будут проблемы.

Напомним, что в начале текущего сезона Бердин выступал за СКА, в составе которых принял участие в 14 матчах.