Вашингтон, , 21:56 — REGNUM Американская певица Селена Гомес сменила цвет волос. Она опубликовала фотографию с новым имиджем в своём Twitter-аккаунте 23 апреля.

https://twitter.com/rarebeauty/status/1385636996454912000

Гомес ретвитнула запись магазина косметики Rare beauty, для которого она снималась в фотосессии. «Новый облик. Нужно подобрать новые оттенки губ и румян», — был подписан снимок. Фанаты оценили новый образ Гомес.

«Она КОРОЛЕВА», — прокомментировал пользователь fran.

«Когда ты красивая, любой цвет волос тебе идет», — считает Tay Swizzle.

«Она выглядит идеально, я не могу», — написал пользователь Paul BLM.

ИА REGNUM напоминает, что Селена Гомес уже была блондинкой. В 2017 году она предстала перед фанатами в новом образе на премии American Music Awards.

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