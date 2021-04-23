Вашингтон, , 21:45 — REGNUM Полеты всех стратегических бомбардировщиков В-1B Lancer, имеющихся у ВВС США, приостанавливаются из-за выявленных технических неисправностей, выявленных в топливной системе одного из них, сообщает 23 апреля AirForceTimes со ссылкой на командование ВВС США.

Уточняется, что поводом для такого решения стала утечка в топливном насосе, обнаруженная в начале апреля после аварийной посадки B-1B с бортовым номером 86−0104 на авиабазе Эллсуорт в штате Южная Дакота.

После этого командование ВВС приняло решение о техническом обследовании всех 57 стратегических бомбардировщиков В-1B Lancer.

До какой даты продлится заморозка полетов бомбардировщиков этого типа, не сообщается.

Справка ИА REGNUM: сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности В-1B предназначен для нанесения ударов по стратегическим объектам противника как ядерными, так и обычными боеприпасами.

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