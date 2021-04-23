Санкт-Петербург, , 21:53 — REGNUM В Петербурге 23 апреля на 15,06% увеличилось количество случаев регистрации в медицинских организациях новых случаев COVID-19 по сравнению с прошлой пятницей, 16 апреля. Остальные эпидемические показатели пока демонстрируют снижение. Так, например, за сутки госпитализирован 281 пациент, что на 3,77% меньше, чем неделю назад.

Посетители Покровской больницы в ходе первой волны эпидемии Дарья Драй © ИА REGNUM

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В Межведомственном городском совете по борьбе с ковидом заявили, что «спад второй волны продолжается, но медленно и нестабильно». Там напомнили, что год назад, как и сейчас, ежесуточно фиксировалось около 300 госпитализаций с COVID-19 и пневмониями. Но к началу мая 2020 года их число возросло до 400 в сутки в ходе подъёма первой волны эпидемии.

«Для предотвращения нового роста заболеваемости крайне важно, чтобы жители города соблюдали противоэпидемические меры и принимали более активное участие в прививочной кампании», — подчеркивают в Межведомственном совете.

В Петербурге для больных с COVID-19 и внебольничными пневмониями сейчас развернуты 5248 коек, из них свободны 1196 коек (22,8%). Доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах составляет 26%, на ИВЛ находятся 159 пациентов.

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