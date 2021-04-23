Москва, , 21:42 — REGNUM В Вооружённых силах России уже более 657 тысяч человек прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом говорится в распространённом 23 апреля информационном бюллетене Минобороны.

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По данным ведомства, на текущий момент в Вооружённые силы поставлено 705 965 доз вакцины «Спутник V». Добровольную вакцинацию проходят военнослужащие и члены их семей, а также сотрудники гражданского персонала.

Сообщается также, что за последние сутки после прохождения лечения выздоровели 26 военнослужащих, общая численность выздоровевших в Вооруженных силах увеличилась до 32 826 человек.

По информации Минобороны, на сегодняшний день в органах военного управления, объединениях, соединениях и воинских частях установлено 359 военнослужащих с положительными результатами тестирования. Отмечается, что все они находятся под постоянным наблюдением военных медиков.