Москва, , 21:40 — REGNUM Сегодня, 23 апреля, советский хоккеист и двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказал свое мнение о решение нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина отказаться от участия в ЧМ-2021.

Напомним, что хоккеист отклонил предложение сборной России выступить на ЧМ-2021, который пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Причиной, по словам хоккеиста, стал тяжелый сезон и скандал, основанный на обвинениях Андрея Назарова.

«Он игрок-то классный, но решение не ехать — его личное дело. Никто не знает, что там за проблема, он же не дает никакой информации. Но думаю, что сборная может и без него обойтись.

Причем здесь его политические высказывания? Он, как и каждый человек, имеет право на свое личное мнение. Панарин высказывает то, что думает, правда, не находясь в России и не зная ничего в политике.

Здесь ничего такого нет, тот же вопрос можно и про Радулова задать. Просто Панарин не хочет играть за сборную, устал. Это его личное дело. Он сейчас независимый человек. Ему здесь надо было себя показывать, а сейчас можно не показывать, у него хороший контракт», — приводит слова Кожевникова портал Sport24.