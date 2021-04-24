Вашингтон, , 08:22 — REGNUM Группа специалистов Пентагона предлагает позволить независимой комиссии, а не командирам, рассматривать случаи домогательств со стороны военных. Это может стать самой серьезной переменой в работе министерства и изменением, которого долго добивались члены Конгресса, сообщает 23 апреля Associated Press.

Рекомендация независимых специалистов, созванных главой Пентагона Ллойдом Остином, идет в разрез с десятилетиями споров за то, чтобы подобные инциденты оставались внутри управления.

Остин ожидает обрести поддержку со стороны других военных лидеров перед тем, как принимать итоговое решение, сообщили официальные лица, которые пожелали остаться анонимными, поскольку внутренние переговоры еще не были разглашены публике. Однако борьба с сексуальными домогательствами в армии является главным приоритетом для Остина и тот факт, что такие рекомендации были сделаны напрямую и в короткое время говорит о том, что они будут восприниматься серьезно.

Напомним, в начале 2017 года Пентагон заявил о 6172 зафиксированных сообщениях о сексуальных домогательствах в 2016 году. В 2015 году число таких сообщений составило 6082.

Как сообщало ИА REGNUM, реальные цифры насилия и домогательств могут быть выше, так как не все солдаты и офицеры готовы рассказывать о своих злоключениях. Согласно анонимному опросу Пентагона, проведенному в 2016 году, 14 900 военнослужащих армии США отметили, что становились жертвами секс-домогательств.