Вашингтон, , 21:33 — REGNUM Сегодня, 23 апреля, НХЛ на своем официальном сайте сообщила, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин может пропустить пару дней из-за травмы нижней части тела.

Капитан «Кэпиталз» получил повреждение во время матча против «Айлендерс», пропустив концовку третьего периода и овертайм.

В текущем розыгрыше регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 43 матчах и отличился в них 42 (24+18) очками. На данный момент Овечкин забросил 730 голов в своей НХЛовской карьере — это 6-й результат в истории лиги.