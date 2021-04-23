Москва, , 21:06 — REGNUM Телеконференция спецпредставителей «ближневосточного квартета», созданного для урегулирования конфликта Израиля и Палестины, состоялась сегодня, 23 апреля, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Со стороны России в конференции принял участие спецпредставитель МИД по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков, со стороны США — заместитель госсекретаря Хади Амр, от ООН участвовал специальный координатор генсекретаря, но Ближнему Востоку Тор Веннесланд и от ЕС — спецпредставитель по ближневосточному урегулированию Сюзанна Терсталь.

Участники обсудили свои дальнейшие действия по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. «С российской стороны акцентирована важность скорейшего созыва заседания «четвёрки» на министерском уровне, а также расширения взаимодействия данного механизма с ведущими региональными игроками», — говорится в сообщении.

Москва вновь напомнила о своей прежней инициативе провести консультативную встречу по формуле «4+4+2+1» (участники «квартета» + Египет, Иордания, ОАЭ, Бахрейн + Палестина и Израиль + Саудовская Аравия).

Российская сторона также указала на важность преодоления раскола в палестинских рядах на платформе Организации освобождения Палестины. Это положительно сказалось бы на планах Палестины провести выборы на Западном берегу реки Иордан, в том числе в Восточном Иерусалиме и в секторе Газа.

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