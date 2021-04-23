Париж, , 21:05 — REGNUM Во Франции вакцинация от COVID-19 с 24 апреля будет доступна для родственников людей, которые «находятся в состоянии тяжелой иммуносупрессии», а с середины мая планируется начать вакцинацию людей с ожирением. Об этом 22 апреля сообщает Le Parisien.

Как заявил министр здравоохранения Оливье Веран, вакцинация родственников людей, «находящихся в состоянии тяжелой иммуносупрессии», касается «нескольких сотен тысяч» французов.

Темпы вакцинации в стране в настоящее время составляют около 350 тысяч прививок в день (в среднем за последнюю неделю), что соответсвует 5 дозам на 1000 жителей. По данному критерию вакцинации Франция находится в середине рейтинга стран — членов ЕС.

По данным общественного здравоохранения Франции, более 13 миллионов французов получили как минимум одну дозу и более 4,8 миллиона получили обе инъекции.

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