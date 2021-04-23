Санкт-Петербург, 23 апреля, 2021, 21:13 — ИА Регнум. Электросетевая компания «Россети Ленэнерго» ввела режим повышенной готовности в Курортном районе Санкт-Петербурга. Это произошло в связи с нарушениями на электрическом оборудовании Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений, допущенными смежной организацией на высоковольтных линиях 110 кВ.

КЗС Санкт-Петербурга от наводнений Дамба (КЗС)

«По решению Штаба «Россети Ленэнерго» в режим повышенной готовности переведен Курортный РЭС филиала «Северные электрические сети» компании. На круглосуточном дежурстве находятся пять бригад», — сообщили ИА REGNUM 23 апреля в пресс-службе энергокомпании.

Там пояснили, что еще 13 марта произошло отключение линии 110 кВ, принадлежащей КЗС, что привело к обесточиванию четырех подстанций 110 кВ, двух подстанций 35 кВ. Из-за этого электроснабжение 60 жилых домов, 1926 частных домов, 21 тысячи жителей в городе Сестрорецке было ограничено.

Новый сбой в работе оборудования произошел в пятницу, 23 апреля, около 15:20. Благодаря срабатыванию автоматической защиты отключений потребителей от электроэнергии не случилось. Однако после этого было принято решение о введении режима повышенной готовности.

Могут последовать и организационно-правовые решения.

«Вопрос надлежащего оперативно-технического обслуживания подстанции 110 кВ Дамба-1, обеспечивающей электроснабжение Комплекса защитных сооружений, будет вынесен на ближайшее заседание Штаба по безопасности электроснабжения при правительстве Санкт-Петербурга. Учитывая, что данная подстанция и распределительные сети задействованы в электроснабжении Приморского, Кронштадтского, Петродворцового и Курортного районов город неоднократно выступал с предложениями о передаче этого электросетевого имущества в казну Санкт-Петербурга. Эксплуатация подстанции и сетей в едином комплексе с другими городскими объектами электроснабжения позволит существенно повысить надёжность ее работы без ограничения электроснабжения потребителей», — прокомментировал ситуацию председатель городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук.