Колумбус, США, , 20:52 — REGNUM Сегодня, 23 апреля, портал РБК сообщил, что нападающий «Авангарда» Егор Чинахов в следующем сезоне будет выступать в Северной Америке.

По данным источника, хоккеист заключит трехлетний контракт с «Коламбус Блю Джекетс». «Коламбус» выбрал россиянина под общим 21-м номером драфта-2020. Его действующее соглашение с «Авангардом» истекает 30 апреля.

Напомним, что «Авангард» играет с московским ЦСКА в финале плей-офф Кубка Гагарина. Счет в серии — 2:1 в пользу столичной команды.

В минувшем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ он записал на свой счет 17 (10+7) очков в 32 матчах. В 19 играх плей-офф он набрал 7 (5+2) баллов.