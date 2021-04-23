Вашингтон, 23 апреля, 2021, 20:48 — ИА Регнум. Существует вероятность, что американский президент Джо Байден во время поездки в Великобританию будет принят королевой Елизаветой II, сообщила 23 апреля журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Джен Псаки

Отвечая на вопрос о том, намерен ли Байден провести встречу с Елизаветой II, Псаки сказала:

«А кто бы не хотел встретиться с королевой?»

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11−13 июня в Великобритании на полуострове Корнуолл состоится саммит G7, в котором будет участвовать и Байден. Псаки объявила, что в Британии он также встретится с премьер-министром этой страны Борисом Джонсоном.