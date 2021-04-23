Ханты-Мансийск, , 20:47 — REGNUM В некоторых районах Югры наблюдается дымка и лёгкий запах гари, которые характерны для лесных пожаров. Но жительям ХМАО не стоит беспокоиться, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

«На сегодняшний день действующих природных пожаров на территории автономного округа не зарегистрировано. Дымка могла прийти из соседних регионов, где горят леса. Замеры воздуха показали отсутствие вредных веществ. Подобные явления наблюдались и в прошлом году», — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по ХМАО.

Спасатели советуют жителям Югры по возможности при необходимости использовать на улице специальные маски и держать окна закрытыми.