Вашингтон, , 20:38 — REGNUM Об актуальных проблемах будут говорить американский президент Джо Байден и британский премьер-министр Борис Джонсон на встрече во второй декаде июня в Британии, сообщила 23 апреля журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Псаки «В значительной степени повестка будет зависеть от того, какова будет ситуация в мире на тот момент».

Более точной информацией представитель администрации американского президента не поделилась.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Байден приедет в Великобританию 11 июня, где в течение трёх дней будет участвовать в ряде международных мероприятий. Кроме того, он проведёт встречу с Джонсоном.

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