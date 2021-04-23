Вашингтон, , 21:07 — REGNUM Основатель американской компании SpaceX Илон Маск выразил готовность сотрудничать с российским космонавтами и помогать им добираться на Международную космическую станцию (МКС). Об этом Маск заявил 23 апреля во время пресс-конференции.

Crew Dragon Official SpaceX Photos

Рассказывая о корабле Crew Dragon, Маск заявил, что для компании было бы делом части доставлять на нем на МКС любых космонавтов, не только американских. Он уточнил, что не против достигнуть соглашение по этому вопросу с Роскосмосом и не понимает, почему связь до сих пор не была установлена.

Как сообщало ИА REGNUM, к Международной космической станции (МКС) стартовал корабль Crew Dragon, на борту которого находятся четыре астронавта. Трансляцию запуска 23 апреля ведет Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) на своем сайте.