Вашингтон, 23 апреля, 2021, 21:07 — ИА Регнум. Основатель американской компании SpaceX Илон Маск выразил готовность сотрудничать с российскими космонавтами и помогать им добираться на Международную космическую станцию (МКС). Об этом Маск заявил 23 апреля во время пресс-конференции.

Official SpaceX Photos Crew Dragon

Рассказывая о корабле Crew Dragon, Маск заявил, что для компании было бы делом чести доставлять на нем на МКС любых космонавтов, не только американских. Он уточнил, что не против достигнуть соглашения по этому вопросу с Роскосмосом и не понимает, почему связь до сих пор не была установлена.

Как сообщало ИА REGNUM, к Международной космической станции (МКС) стартовал корабль Crew Dragon, на борту которого находятся четыре астронавта. Трансляцию запуска 23 апреля ведет Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) на своем сайте.