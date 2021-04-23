Москва, , 20:37 — REGNUM Сегодня, 23 апреля, портал «Чемпионат» сообщил причину отказа защитника «Локомотива» Ведрана Чорлуки от подписания нового контракта с командой.

По данным источника, решение хорватского футболиста заключается в неуважительном отношении к нему со стороны руководства московской команды. В этом замешан генеральный директор «железнодорожников» Владимир Леонченко, который поздно обратился к игроку с вопросом о продлении соглашения, сделав это прямо во время тренировки. К тому моменту Леонченко уже два месяца работал в клубе. Чорлука счел это неуважительным к нему отношением.

Контракт 35-летнего футболиста с «Локомотивом» истекает по окончанию этого сезона. В текущем розыгрыше РПЛ он принял участие в 20 матчах и отдал в них 2 голевые передачи.